Nouvelle espèce invasive en Tunisie : quels impacts sur l’écosystème marin ?

Une espèce invasive, identifiée comme le Hemiramphus far, a récemment été découverte dans les eaux tunisiennes, notamment au marché de poissons de Mahrès, dans le golfe de Gabès. Originaire de la Mer Rouge, ce poisson à demi-bec, caractérisé par son long bec et ses adaptations aux environnements marins chauds, suscite des inquiétudes parmi les experts et les pêcheurs locaux. Sa présence en Méditerranée, probablement facilitée par le réchauffement climatique, pourrait perturber les écosystèmes marins en concurrençant les espèces locales pour les ressources alimentaires et les habitats. Si cette espèce continue de se propager, elle pourrait avoir des répercussions significatives sur l’équilibre écologique de la région, renforçant ainsi la nécessité d’une surveillance accrue et d’études approfondies pour évaluer ses impacts à long terme.