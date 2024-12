78% des médecins prêts à revenir en Tunisie selon une étude récente

Une étude menée par l’Institut tunisien des études stratégiques en mars 2024 sur la migration des professionnels de santé a révélé que la majorité des médecins résidents (78%) seraient prêts à revenir en Tunisie si un environnement de travail propice et une incitation financière basée sur la performance et la qualité des services étaient offerts. Le ministère de la Santé, dans un communiqué, a souligné ses efforts continus pour mettre en œuvre les réformes nécessaires afin d’encourager la stabilité des professionnels de santé et leur contribution à l’amélioration du secteur. Ces efforts incluent la modernisation des infrastructures de santé, l’accélération des projets en cours et la fourniture d’équipements médicaux de pointe dans les établissements sanitaires à travers le pays. Le ministère met également l’accent sur la qualité des services en liant les incitations financières à la performance, tout en renforçant la sécurité des professionnels de santé contre la violence en milieu hospitalier et en garantissant un cadre de travail sécurisé. En outre, le ministère travaille à finaliser les textes réglementaires de la loi sur la responsabilité médicale, visant à établir un cadre juridique moderne pour renforcer la confiance entre les professionnels de santé et les patients.