Chute des prix : les agriculteurs d’olives bloquent les routes et suspendent la récolte !

À Kairouan, les agriculteurs ont exprimé leur mécontentement face à la chute des prix des olives, qui oscillent entre 1 100 et 1 300 millimes le kilo, des montants insuffisants pour couvrir les coûts de production selon eux. Dans la région d’Ouled Achour, relevant de la délégation de Bouhajla, des producteurs ont bloqué la route reliant Sfax à Bouhajla et brûlé des pneus pour protester contre le refus des huileries d’accepter les récoltes en raison d’un manque de liquidités. Cette situation a conduit plusieurs agriculteurs à interrompre la récolte, d’autant plus que les coûts de la main-d’œuvre ont dépassé 30 dinars par personne. Par ailleurs, les commerçants, qui achetaient auparavant jusqu’à 15 tonnes directement auprès des producteurs, réduisent désormais leurs achats à moins d’une tonne en raison de l’arrêt des récoltes. Cette crise a paralysé les marchés d’olives et engendré une forte tension dans la région, malgré le fait que Kairouan occupe la deuxième place nationale en termes de production avec une récolte estimée à 206 000 tonnes, soit 42 000 tonnes d’huile.