Sousse : 2 758 tonnes de pommes de terre avariées refoulées vers la Turquie

Une cargaison de 2 758 tonnes de pommes de terre avariées, importée de Turquie par une entreprise privée tunisienne, a été renvoyée vers son pays d’origine depuis le port commercial de Sousse, ce samedi 30 novembre 2024. Cette décision a été prise par le tribunal de première instance de Sousse, qui a rejeté la demande de destruction de la cargaison sur le sol tunisien en raison des risques potentiels pour l’environnement et la santé publique. Une enquête judiciaire avait été ouverte le 29 novembre, et l’importateur de ces pommes de terre est détenu depuis le 25 novembre dans le cadre des investigations. Initialement destinée à alimenter plusieurs marchés de gros en Tunisie, notamment à Sousse, Kairouan, Mahdia et Tunis, cette cargaison a suscité une vive controverse, soulignant les enjeux liés à l’importation de produits agricoles et au contrôle de leur qualité.