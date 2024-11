Tunisie : Les quantités de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

Les précipitations enregistrées durant les 24 dernières heures ont concerné 9 gouvernorats à des quantités variables, selon la pluviométrie rendue public, samedi , par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les gouvernorats les plus arrosés ont été ceux de Bizerte et de Nabeul, avec des quantités qui varient entre 28 mm et 1 mm .

Dans ces deux gouvernorats, les quantités les plus importantes ont été enregistrées à Ghar El Melh

(28 mm), à Metline (27 mm), Azmour (21mm), Hammam Ghezaz (20mm), à Béni Khalled (17mm) et à Takelsa, Dar Allouch et à Kélibia (13mm).

Les autres gouvernorats ont enregistré des quantités de pluies faibles. Il s’agit des gouvernorats de Tunis avec 9 mm à Sidi Bou Saïd et 3 mm à Tunis Carthage, l’Ariana avec 9 mm à Kalâat el-Andalous, 6mm à Sidi Thabet, 5 mm à Mnihla , et de Ben Arous avec 8 mm à Radès, à Mégrine et à Khelidia.