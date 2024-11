Tunisie : Signature des accords d’octroi des licences 5G

Les accords d’octroi de licences de cinquième génération (5G) ont été signés, samedi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, en présence du Chef du Gouvernement, Kamel Madouri et des premiers responsables de Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi, a indiqué que cet événement constitue une transition technologique et un saut qualitatif permettant d’hisser la Tunisie au rang des pays développés et contribue au développement de l’économie numérique.

Et d’ajouter que le projet vise à contribuer au décollage économique qui repose sur la digitalisation à haute valeur ajoutée et la complémentarité entre les secteurs public et privé.

Hemissi a fait remarquer que ce projet sera suivi d’autres visant à couvrir toutes les régions du pays, notamment les zones reculées. Le gouvernement vise dans le cadre de stratégie à assurer la couverture Internet, estimée actuellement à 96%, de toutes les régions.

Il a estimé que l’accès à tous les réseaux est un droit constitutionnel pour tous les citoyens, faisant savoir que la Tunisie bénéficiera de la 5G, à partir de 2025.

De son côté, le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab a souligné que cette technologie aura un impact positif sur l’accélération de la transition digitale, et ce, grâce à le haut débit. Et d’ajouter que cette activité s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’infrastructure numérique à travers la fourniture de services de communications de haute qualité répondant aux besoins des citoyens et entreprises économiques, et ce, grâce à une expertise tunisienne.

Pour sa part, Mansour Rached AL Khater Directeur exécutif de Ooredoo a considéré que la signature des licences constitue un pas positif, soulignant la coopération fructueuse entre son institution et toutes les parties pour fournir des services Internet répondant aux besoins des Tunisiens. Ghada