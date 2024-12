Ghaza : des bombardements intensifs font plusieurs martyrs et blessés, selon Wafa

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres

ont été blessés, mardi, dans des bombardements aériens de l’armée sioniste sur diverses zones de la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne (Wafa).

Au moins trois Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l’armée sioniste sur la rue principale de Beit Lahia, au nord de la bande de Ghaza, précise Wafa, relevant que les victimes étaient en train d’inspecter leurs maisons.

D’autres Palestiniens sont tombés en martyrs et certains ont été blessés dans un bombardement par les forces d’occupation d’un immeuble résidentiel de quatre étages, au sud de la ville de Ghaza, tandis que des appels ont été lancés pour secourir les personnes coincées sous les décombres, ajoute la même source.

Au sud de la bande de Ghaza, un Palestinien est tombé en martyr dans le bombardement par l’armée sioniste de la ville d’Al-Nasr, au nord-est de Rafah, souligne également Wafa qui fait état de publications de l’occupant sioniste sur les réseaux sociaux appelant les Palestiniens du nord de la

ville de Khan Younes à quitter cette région.

Dans ce contexte, Wafa rappelle que les Palestiniens ont été contraints de quitter leurs domiciles des dizaines de fois, à la recherche d’un endroit sûr pour se protéger des massacres perpétrés par les forces d’occupation sionistes.

Toutefois, l’occupant sioniste n’a épargné aucun endroit dans l’enclave palestinienne qu’il ne cesse de cibler et de bombarder, y compris des hôpitaux, des écoles et des institutions des Nations Unies transformées en centres d’hébergement pour les personnes déplacées.

La “zone dite humanitaire” manque d’infrastructures et ne dispose pas d’eau ou de services, en plus d’être confrontée à des crises sanitaire et environnementale ainsi qu’à la propagation de maladies et épidémies.

Les personnes déplacées souffrent du manque de moyens de communication et de transport, en raison du manque de carburant et rencontrent également de grandes difficultés pour transporter les personnes âgées et les malades.

Les forces d’occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 44.466 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, et 105.358 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.