Jumia met fin à ses activités en Tunisie

La plateforme de commerce électronique Jumia Technologies AG a annoncé, le mercredi 16 octobre 2024, l’arrêt définitif de ses activités en Tunisie et en Afrique du Sud. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de redéploiement visant à concentrer les efforts sur les marchés offrant un potentiel de croissance plus important. Selon le PDG Francis Dufay, ces deux filiales ne représentaient que 2,7 % des commandes et 3 % de la valeur brute des marchandises au premier semestre 2024. En recentrant ses ressources sur neuf autres marchés jugés plus rentables, Jumia espère renforcer sa position et améliorer sa rentabilité. Fondée en 2012 par Jérémy Hodara, Jumia est présente dans plusieurs pays africains ainsi qu’en Chine, au Portugal et aux Émirats arabes unis. Parmi ses principaux actionnaires figurent Orange, Axa et Goldman Sachs.