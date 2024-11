Cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah : un accord de 60 jours entrera en vigueur mercredi

Le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré mardi que l’accord de cessez-le-feu de 60 jours proposé par les Etats-Unis entre ” Israël et le Hezbollah au Liban, qui est conçu pour être” permanent, entrera en vigueur mercredi à 04H00 heure locale (02H00 GMT).

“En vertu de l’accord conclu aujourd’hui, les combats à la frontière ”israélo-libanaise ”prendront fin demain à 04H00 heure locale”, a déclaré M. Biden dans une allocution prononcée depuis la roseraie de la Maison-Blanche.

“Il s’agit d’une cessation permanente des hostilités. Ce qui reste du Hezbollah et des autres organisations terroristes ne sera pas toléré”, a-t-il ajouté.

“Au cours des 60 prochains jours, Israël retirera progressivement ses forces restantes, et les civils des deux côtés pourront bientôt retourner en toute sécurité dans leurs communautés et commencer à reconstruire leurs maisons”, a poursuivi M. Biden.

Dans un communiqué conjoint des Etats-Unis et de la France annonçant l’accord de cessez-le-feu, les deux pays ont affirmé que cette “annonce créera les conditions nécessaires au rétablissement du calme durable et permettra aux habitants des deux pays de rentrer chez eux en toute sécurité, de part et d’autre de la Ligne bleue”.

La Ligne bleue est une ligne de démarcation tracée par les Nations Unies le 7 juin 2000 et destinée à séparer les armées sioniste et libanaise.

M. Biden a estimé que l’accord “soutenait la souveraineté du Liban et constituait un nouveau départ pour ce pays”. Il a précisé qu’aucune troupe américaine ne serait déployée au sud du Liban.

Vers la fin de son discours, M. Biden a également fait allusion à la situation à Gaza en déclarant : “Tout comme le peuple libanais mérite un avenir de sécurité et de prospérité, le peuple de Gaza mérite lui aussi un avenir de sécurité et de prospérité. Ils méritent eux aussi la fin des combats et des déplacements de population”.

Selon lui, l’accord de cessez-le-feu entre l’entité sioniste et le Hezbollah “nous rapproche de la réalisation de l’agenda positif” qu’il a recherché pour la région du Moyen-Orient tout au long de sa présidence, un agenda qui répond aux aspirations légitimes du peuple palestinien à créer son propre Etat, qui protège ”Israël ” des ”menaces terroristes.”

“Je crois que ce programme reste possible et, pendant le temps qu’il me reste à exercer mes fonctions, je travaillerai sans relâche pour faire progresser cette vision d’une région intégrée, sûre et prospère”, a promis M. Biden.

L’armée sioniste a considérablement intensifié ses frappes sur Beyrouth quelques heures avant que le gouvernement de Tel-Aviv n’approuve l’accord de cessez-le-feu, tuant mardi au moins 25 personnes, selon un bilan effectué par CNN sur la base des chiffres du ministère de la Santé.