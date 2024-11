Sfax : Ouverture imminente de l’hôpital de campagne de Bir Ali Ben Khalifa

“L’hôpital de campagne de Bir Ali Ben Khalifa, dans le gouvernorat de Sfax, entrera en service jeudi prochain et assurera des consultations médicales spécialisées et des interventions chirurgicales”, a annoncé ce mardi le ministère de la santé dans un communiqué.

Selon la même source, le directeur général de la santé et des chefs de services médicaux et chirurgicaux des hôpitaux universitaires de la région ont effectué ce mardi une visite d’inspection sur les lieux pour s’assurer de la disponibilité des équipements médicaux et des conditions d’accueil et d’hospitalisation.

Par ailleurs, la délégation sanitaire a visité l’hôpital militaire universitaire de Thyna pour prendre connaissance de l’état des services transférés de l’hôpital Hédi Chaker, notamment les services des maladies infectieuses, de médecine interne, des maladies endocriniennes et du diabète. Le déplacement de ces services à l’hôpital de Thyna s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la rénovation de l’hôpital Hédi Chaker et le développement du système de santé dans le gouvernorat de Sfax et ce, en application aux instructions de la Présidence de la République.

Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, avait effectué une visite dans le gouvernorat de Sfax le 12 novembre 2024 et il s’était engagé à installer un hôpital de campagne chirurgical multidisciplinaire, à rouvrir les services fermés de l’hôpital de la délégation de Bir Ali Ben Khalifa et à lancer les procédures juridiques à l’encontre de tout responsable derrière le retard dans la réalisation du projet de l’hôpital de Bir Ali Ben Khalifa.