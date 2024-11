Football – LCA (Phase de poules 1re J/Gr D) : L’Espérance ST frappe fort d’entrée

L’Espérance Sportive de Tunis a idéalement lancé la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football en l’emportant largement face à l’équipe de Djoliba AC (4-0), mardi au stade Hamadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 1re journée du Groupe D.

Les sang et or sont parfaitement entrés dans le match confisquant le cuir aux Maliens dès les premières minutes du jeu. Leur domination s’est vite concrétisée par un but signé Raed Bouchniba dès la 4e. L’arrière droit, reprenant une passe décisive de Youcef Blaili, ouvrait le score d’un tir croisé qui trompait le gardien malien Aly Keita.

Les protégés du Roumain Laurențiu Reghecampf qui dirigeait son premier match de Ligue des champions, multipliaient les offensives et mettaient la défense malienne en difficulté notamment par Elias Mokwana dont la frappe a été captée par le gardien (10) et par Hamza Jelassi qui a vu sa reprise d’un corner passer au-dessus de la barre (13).

Face à un adversaire replié en défense, les Tunisiens trouvaient des difficultés à mener leurs offensives jusqu’au bout notamment par Mokwana dont la première tentative fut déviée en corner (27) avant de passer à côté du deuxième but ésprantiste en voyant sa frappe interceptée par le portier (35).

Mais la troisième tentative du Sud-africain qui était dans tous les bons coups, fut la bonne. Ce dernier, à la reprise d’une magnifque talonnade de Blaili, envoyait le ballon dans la cage de Keita (41) et doublait le score pour l’équipe tunisienne.

Deux minutes avant de regagner les vestiaires, l’attaquant algérien qui était à l’origine des deux buts, sortait sur blessure cédant sa place à Oussama Bouguerra.

En seconde période marquée par l’entrée du Nigérian Onuche Ogbelo à la place de Raed Bouchniba, l’équipe de Djoliba se montrait pour la première fois dangereuse (48) mais le gardien sang et or veillait.

Les coéquipiers de Yassine Merieh se lançaient à l’assaut du troisième but espérantiste, notamment par le Brésilien Rodrigo Rodrigues qui, sur une passe de Ben Hmida, a vu son tir de tête échouer dans les mains du gardien malien (51).

Malgré leur domination, les Tunisiens étaient été à deux doigts d’être surpris par Aboubacar Sidibé qui a profité d’une mauvaise relance de la défense espérantiste, mais sa frappe passait juste à côté de Memmiche (54).

A la recherche de la réduction du score et face au manque de fraîcheur physique de ses joueurs, le coach malien Demba Traore procédait à plusieurs changements, tandis que Reghecamp était obligé de lancer Aymen Ben Mohamed à la place du capitaine Yassine Merieh, sorti sur blessure à la 68e.

Insatiable, l’équipe tunisienne trouvait les moyens de menacer à plusieurs reprises les bois maliens avant que Oussama Bouguerra, sur une passe de Mokwana, ne trompe le portier de Djoliba d’une tête plongeante et triple la mise (76).

Et avant que le match n’arrive à sa fin, le jeune Koussay Maacha, entré à la 82e à la place de Mokwana, parvenait à aggraver le score dans les arrêts du jeu concluant une belle victoire des siens en ce début de phase de poules qui permet aux sang et or d’aborder le reste du parcours dans les meilleures conditions.

A la faveur de ce succès, l’Espérance de Tunis prend la tête du classement du groupe D, en compagnie des Egyptiens de Pyramids FC qui ont dominé la formation angolaise de Sagrada Esperança (5-1).

Formation de l’Espérance de Tunis : Amenallah Memmiche, Raed Bouchniba (Onuche Ogbelo 46), Mohamed Ali Ben Hmida, Hamza Jelassi, Yassine Merieh (68 Aymen Ben Mohamed), Roger Aholou (Ben Ali 82), Houssem Tka, Abdramane Konaté, Elias Mokwana (Maacha 82), Youcef Blaili (Oussama Bouguerra), Rodrigo Rodrigues

Formation de Djoliba AC : Aly Keita, Aboubacar Sidibé (Boua Kane 63), Abdoulaye Mariko (Fousseini Mariko 63), Abdoulaye Sanogo, Seydou Diabate (Youssouf Simpara 75), Kenan Glougbe, Youssouf Koita, Daba Diakité, Daba Sogoba, Mahamadou Sissoko (Fernand Dakouo 63), Ousmane Diallo.