Lotfi Mraihi condamné à six mois de prison ferme

La 14e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a condamné le président du Parti de l’Union Populaire Républicaine, Lotfi Mraihi, à six mois de prison ferme pour des accusations liées à l’utilisation de systèmes d’information et de communication pour diffuser et promouvoir de fausses informations, selon ce qu’a rapporté la radio Mosaïque FM.

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis avait initialement déclaré Lotfi Mraihi coupable dans cette affaire, sur la base de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, et l’avait condamné à une peine de six mois de prison avec sursis. Cependant, le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a fait appel de ce jugement. Après avoir transmis le dossier à la Cour d’appel de Tunis, celle-ci a confirmé la culpabilité de Mraihi tout en transformant la peine en six mois de prison ferme.