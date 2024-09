Kia EV9 remporte le trophée d’or aux « IDEA 2024 design awards »

Le Kia EV9 a remporté le très convoité trophée d’or aux International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, décerné par l’International Designers Society of America (IDSA).

Ce prix marque la première victoire d’or de Kia aux IDEA et une victoire complète aux trois plus grands prix de design mondiaux pour la marque, suite aux succès de l’EV9 aux prix Red Dot « Best of Best » et iF Design Gold plus tôt cette année.

Kia a reçu le prestigieux trophée d’or dans la catégorie « Automobile et Transport » pour son SUV entièrement électrique EV9 lors de la cérémonie des IDEA 2024, qui s’est tenue le 12 septembre au Palmer Events Center à Austin, au Texas. Cette distinction renforce l’excellence et l’originalité du design de l’EV9, ainsi que le caractère innovant de la célèbre philosophie créative de Kia, « Opposites United ».

Karim Habib, vice-président exécutif et responsable du design mondial de Kia, a déclaré : « Guidés par les principes de notre philosophie créative ‘Opposites United’, chez Kia, nous nous consacrons à la création de produits inspirants et authentiques qui répondent aux besoins émotionnels de nos clients aussi bien qu’à leurs exigences de mobilité, de praticité et de durabilité.

« Un bon design doit toujours représenter la relation entre nos utilisateurs, nos produits et notre marque, et nous croyons que l’EV9 y parvient. Voir la nature créative et innovante de nos valeurs de design reconnue – d’abord par Red Dot et les iF Design Awards, et maintenant avec un trophée d’or à l’IDEA – est extrêmement gratifiant, non seulement pour l’équipe de design de Kia, mais aussi pour tous nos collègues à travers le monde. Cette reconnaissance nous incite à continuer à offrir des solutions de mobilité durable révolutionnaires pour nos clients. »

Découverte du design primé de l’EV9

L’EV9 représente l’essence de « Opposites United », qui exploite la tension créative générée par les valeurs divergentes de la nature et de la modernité pour aboutir à une harmonie globale.

Cette philosophie a inspiré les designers de Kia à se libérer des conventions et à créer un véhicule électrique révolutionnaire avec un caractère audacieux et authentique, repoussant les limites du design, de la praticité, de la connectivité et de la responsabilité environnementale.

Des lignes définies et des surfaces lisses caractérisent l’EV9, tandis que des éléments distinctifs tels que Digital Tiger Face, la calandre à éclairage numérique et les phares verticaux ajoutent à son attrait futuriste unique. Ces qualités esthétiques ont aidé l’EV9 à remporter les plus grands honneurs aux prix Red Dot et iF Design, et à obtenir l’or à l’IDEA 2024.

Cette année marque le 44e anniversaire des IDEA, faisant de ces prix l’un des programmes de récompenses de design les plus anciens et les plus prestigieux au monde. Indifférent aux modes passagères ou aux styles éphémères, le concours annuel se concentre uniquement sur l’identification et l’hommage à l’excellence du design. Le trophée d’or de l’EV9 dans la catégorie « Automobile et Transport » arrive sept ans après que le concept Kia Telluride a reçu le bronze à l’IDEA en 2017.

L’EV9 est à la pointe de l’engagement stratégique de Kia pour maintenir son leadership dans la mobilité durable mondiale. Cet SUV entièrement électrique à sept places a été la première voiture de série à intégrer les 10 « éléments indispensables » de durabilité de Kia, qui ont ensuite été incorporés dans tous les nouveaux modèles de la marque, incarnant ainsi l’engagement de Kia à développer des matériaux naturels et biosourcés.

Depuis son lancement en 2023, les valeurs de design de l’EV9 et son attrait auprès d’une clientèle large ont connu un succès mondial.

En plus des trophées Red Dot, iF Design et IDEA, l’EV9 a remporté deux trophées aux World Car Awards 2024 en tant que vainqueur global (« World Car of the Year ») et meilleur véhicule électrique (« World Electric Vehicle »).