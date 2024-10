Les pluies orageuses se poursuivront mardi sur les régions Est du pays, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’institut national de la météorologie (INM).

Les pluies seront localement intenses au cours de la nuit, notamment sur le Cap Bon et les régions du Sahel et de Sfax où les quantités les plus élevées varieront entre 30 et 50 mm et atteindront localement 70 mm avec chute de grêle par endroits.

Un vent fort soufflera sous orages.