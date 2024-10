Sfax : des fans du Club Africain échappent de peu à l’incendie de leur voiture

Une violente altercation s’est produite à Sfax, impliquant des supporters du Club Africain originaires de Gabès. Ces derniers revenaient de Tunis après avoir assisté au match opposant le Club Africain au Club Sportif Sfaxien, qui s’est déroulé samedi dernier au stade de Radès. Lors d’une halte à Sakiet Ezzit, où l’un d’eux devait être déposé, le groupe s’est arrêté pour manger. C’est alors qu’une bande d’individus les a attaqués en les ciblant avec des projectiles avant d’incendier leur véhicule. Heureusement, grâce à l’intervention de passants et des secours, les jeunes ont été extraits à temps, sans blessures physiques graves. À ce jour, six suspects ont été arrêtés en lien avec cette agression. Ce lundi 21 octobre 2024, les cinq victimes ont été entendues par les autorités sécuritaires, et une confrontation a été organisée pour avancer dans l’enquête et finaliser les procédures légales.