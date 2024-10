L’instagrameuse Malek Ouesleti vit une Omra inoubliable avec sa mère

Malek Ouesleti a récemment partagé des moments émouvants sur son compte Instagram, où elle apparaît aux côtés de sa mère à la Mecque, lors de leur première Omra ensemble. Les photos et vidéos témoignent de la profondeur de leur lien familial et de la joie qui émane de cette expérience spirituelle partagée. Avec beaucoup d’émotion, elle a exprimé combien ce pèlerinage revêtait une importance particulière pour elles, renforçant ainsi les souvenirs et les traditions familiales. Ce moment inoubliable a non seulement été une occasion de se rapprocher de leurs croyances, mais aussi de célébrer leur amour mutuel dans l’un des lieux les plus sacrés de l’islam.