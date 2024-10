Projet de loi de finances 2025 : augmentation de la taxe sur les banques et les sociétés d’assurance à 40 %

Le projet de loi de finances pour l’année 2025 prévoit une augmentation significative de l’imposition des institutions financières, en portant le taux de la taxe sur les banques et les sociétés d’assurance et de réassurance à 40 %, indépendamment de leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, le projet propose également une imposition de 35 % pour certaines entreprises opérant dans des secteurs stratégiques, tels que les opérateurs de télécommunications, les sociétés d’investissement, les agences de recouvrement de créances, ainsi que les secteurs des hydrocarbures, des grandes surfaces et des distributeurs de marques étrangères. Cette réforme vise à renforcer les recettes fiscales de l’État et à adapter le cadre fiscal aux réalités économiques actuelles.