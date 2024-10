Le film Aïcha : un succès tunisien au Festival de Montpellier, avec la participation de Fatma Sfar, Nidhal Saadi et Mehdi Barsaoui

Le film tunisien Aïcha a été présenté au Festival de Montpellier en France, attirant l’attention du public et des critiques. L’événement a été marqué par la présence du réalisateur Mehdi Barsaoui ainsi que des acteurs principaux, Fatma Sfar et Nidhal Saadi. Cette projection met en lumière le talent et la créativité du cinéma tunisien, tout en offrant une plateforme pour discuter des thèmes sociaux et culturels abordés dans le film. La participation de l’équipe artistique a également permis d’enrichir les échanges avec le public, renforçant ainsi les liens entre les cinéastes tunisiens et la scène internationale.