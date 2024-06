Kaïs Saïed annonce une augmentation historique des salaires et des pensions dans le secteur privé

Le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé le jeudi 27 juin 2024, lors d’une rencontre au palais de Carthage avec le ministre des Affaires sociales, Kamel Maddouri, une augmentation de 7 % des salaires minimum garantis dans le secteur privé pour les actifs des secteurs agricoles et non agricoles, effective à partir du mois prochain avec un effet rétroactif au 1er mai 2024.

Une deuxième augmentation de 7,5 % sera appliquée à partir du 1er janvier 2025. Le salaire minimum de base garanti sera porté à 491,504 dinars pour un régime de travail de 48 heures par semaine, et à 417,558 dinars pour un régime de 40 heures. Pour le secteur agricole, le salaire minimum garanti sera de 18,904 dinars par jour pour les travailleurs ordinaires, 19,912 dinars pour les travailleurs spécialisés, et 20,800 dinars pour les travailleurs qualifiés. Cette mesure entraîne également une augmentation des pensions de retraite dans le secteur privé, avec effet rétroactif au 1er mai 2024 et au 1er janvier 2025, touchant environ un million de retraités relevant de la CNSS, de la Cnam et de la CNRPS.