Inflation en Tunisie : stabilisation à 6,7 % en septembre 2024, selon l’INS

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique, le taux d’inflation en Tunisie est resté stable à 6,7 % en septembre 2024. Cette stabilité s’explique par plusieurs facteurs, dont l’accélération de la hausse des prix des produits alimentaires, avec une augmentation de 9,2 % en glissement annuel en septembre contre 8,5 % en août. De même, les prix des biens et services dans le secteur des loisirs et de la culture ont augmenté de 7 % contre 5,8 % en août. Cependant, on observe un ralentissement dans la hausse des prix des vêtements et chaussures, qui est passé de 9,9 % en août à 9,7 % en septembre, ainsi que des boissons alcoolisées et du tabac, dont les prix ont progressé de seulement 0,3 % en septembre, contre 5,4 % en août.