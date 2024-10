“Ena w el Madame” : une nouvelle émission d’Alaa Chebbi en coanimation avec son épouse Rihem Ben Alia

Bientôt, l’animateur Alaa Chebbi et son épouse Rihem Ben Alia seront à l’affiche d’une nouvelle émission télévisée intitulée “Ana w el Madame”, diffusée sur Tunisna TV. Ce programme promet une ambiance conviviale et détendue, avec une série de chroniques variées et des rubriques divertissantes. Les invités, tous présents en couple, partageront leurs expériences de vie et anecdotes, offrant un regard authentique et amusant sur la vie à deux. Cette émission vise à allier humour, complicité et moments de sincérité, pour captiver un public en quête de divertissement et de légèreté.