Alerte météo : Des pluies abondantes dans ces régions

Le temps sera marqué, vendredi soir, par des nuages orageux accompagnés des pluies parfois abondantes sur les zones Ouest, ainsi que les régions du Cap Bon et du Sahel. Ces pluies concerneront , progressivement le reste des régions du Nord et du Centre avec des chutes de grêles dans des endroits limités .

Le temps sera nuageux dans le Sud-est . Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre, ainsi que de secteur Est au Sud, fort près des côtes et modéré à l’intérieur du pays, puis il se renforcera, lors de l’apparition des nuages orageux pour dépasser provisoirement 70 km/h .

La mer sera très agitée à localement agitée . Les températures oscilleront , la nuit, entre 16 et 20 degrés au Nord et au Centre. Elles seront dans la limite de 12 degrés dans les hauteurs et varieront entre 21 et 25 degrés au Sud. –