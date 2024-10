Décès de Jamil Dakhlaoui : une icône de la télévision tunisienne tire sa révérence

Le journaliste Jamil Dakhlaoui s’est éteint ce lundi 21 octobre 2024, après un long combat contre la maladie, selon les informations de la radio nationale.

Ancien professeur et journaliste retraité de la télévision nationale, il fut l’un des présentateurs les plus marquants et populaires du paysage audiovisuel tunisien. Son style distinctif et sa voix chaleureuse ont profondément influencé le domaine médiatique et laissé une empreinte durable chez les téléspectateurs. Que son âme repose en paix, et que Dieu accorde à sa famille et à ses proches patience et réconfort. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.