Tunisie Telecom recrute : 35 postes d’ingénieurs ouverts pour 2024

Tunisie Telecom lance une nouvelle campagne de recrutement pour l’année 2024, visant à renforcer ses équipes dans le domaine des technologies de l’information et des réseaux télécoms. Deux offres sont disponibles : la première concerne le recrutement de 17 ingénieurs spécialisés en informatique (offre 06/2024), et la seconde propose 18 postes d’ingénieurs en réseaux télécoms (offre 07/2024). Si vous êtes passionné par les nouvelles technologies et souhaitez rejoindre une entreprise en pleine expansion, n’hésitez pas à soumettre votre candidature avant le 25 septembre 2024. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel de Tunisie Telecom.