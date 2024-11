Santé : renforcer le contrôle médical pour un système plus équitable et transparent

Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a souligné vendredi l’importance de développer le système de contrôle sanitaire et d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens notamment en ce qui concerne l’assistance médicale à la procréation (AMP).

S’exprimant à l’ouverture des 16èmes Journées de l’inspection médicale, organisées en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Ferjani a mis l’accent sur l’importance de renforcer le contrôle médical comme une étape fondamentale pour établir un système de santé équitable et équilibré.

Il a, en outre, appelé à intensifier les efforts pour mettre en œuvre la stratégie nationale de la santé, basée sur la transparence et l’égalité, tout en assurant une surveillance continue des institutions du secteur public et privé afin de garantir la qualité des services et de protéger les droits des patients.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, les principaux axes de travail et de développement consistent à renforcer le rôle de l’inspection médicale à travers l’amélioration des mécanismes de contrôle pour garantir la qualité des services offerts aux citoyens et à lutter contre la corruption dans le secteur de la santé à l’aide de mécanismes de contrôle efficaces et durables.

Parmi les axes de travail figurent également, selon le même communiqué, la participation d’experts et des compétences en éthique médicale et en législation sanitaire afin de garantir la protection des droits des patients et le respect des normes éthiques.

Le troisième volet concerne la digitalisation du secteur de la santé pour faciliter l’accès des citoyens aux services et réduire les disparités dans l’accès aux rendez-vous et aux prestations de santé.