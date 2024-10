Grippe aviaire en Algérie : le doyen des vétérinaires tunisiens décrète un état d’alerte préventive

Le Dr Ahmed Rajeb, doyen des vétérinaires tunisiens, a affirmé ce mercredi 16 octobre 2024 à Mosaïque FM qu’aucun cas de grippe aviaire hautement pathogène n’a été détecté en Tunisie. Toutefois, il a insisté sur l’importance d’une vigilance épidémiologique accrue et d’un signalement rapide en cas de mortalité suspecte parmi les oiseaux. Cette alerte est d’autant plus cruciale en raison des cas confirmés en Algérie et de la période actuelle de migration des oiseaux. Le doyen a également rappelé que, selon l’Organisation mondiale de la santé, 60 % des maladies bactériennes et parasitaires se transmettent de l’animal à l’homme, soulignant ainsi l’importance de la prévention.