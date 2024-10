Scandale P. Diddy : la vérité éclate sur la face cachée de l’icône hollywoodienne

Les fameuses soirées blanches organisées par P. Diddy dans les années 2000, qui attiraient l’élite hollywoodienne, sont aujourd’hui entachées de révélations troublantes. Sous le vernis de l’exclusivité et du glamour, ces événements dissimulaient des activités répréhensibles, incluant la consommation de drogues et des comportements sexuels déplacés. Des témoins, tels que Tom Swoope, relatent des scènes choquantes, comme P. Diddy tentant de forcer un artiste à un acte humiliant devant une assemblée. Parallèlement, les « freaks parties », plus extrêmes encore, étaient le cadre de performances sexuelles filmées, avec des participants sous l’influence de drogues. Incarcéré et confronté à de multiples accusations d’agressions sexuelles, P. Diddy continue de plaider son innocence.