Intelligence artificielle : la Tunisie se classe 8e dans le monde arabe

La Tunisie s’est classée 71e au niveau mondial et 8e dans le monde arabe dans la cinquième édition de l’Indice de l’Intelligence Artificielle. Cet indice évalue l’adoption, le développement et l’avancement de l’IA dans 83 pays, en se basant sur 122 indicateurs répartis en trois piliers : l’exécution, l’innovation et l’investissement. Il est à noter que les États-Unis et la Chine occupent les deux premières places à l’échelle mondiale, tandis que l’Arabie Saoudite se classe première dans la région arabe.