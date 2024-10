En Chine, la grenade tunisienne est considérée comme la meilleure au monde !

Le grenadier tunisien connaît un succès remarquable sur le marché chinois, où les consommateurs le considèrent parmi les meilleurs au monde.

En raison de la forte demande, les entreprises chinoises ont commencé à importer non seulement les fruits, mais aussi les graines de grenade tunisienne pour les cultiver localement dans des régions fertiles, telles que la province du Sichuan. Ce dynamisme reflète la profondeur des relations sino-tunisiennes, marquées par une coopération continue et sincère depuis plus de soixante ans. Les deux pays, liés par une amitié historique, collaborent étroitement malgré les bouleversements mondiaux, s’efforçant de renforcer leur partenariat dans divers domaines. L’adhésion de la Tunisie à l’initiative “la Ceinture et la Route” en 2018 a donné une nouvelle impulsion à cette coopération, ouvrant la voie à des projets communs ambitieux et à des échanges fructueux.