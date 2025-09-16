Football – Ligue 1 (6e journée) : Les résultats des matchs de mardi

Résultats des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mardi:

Mardi 16 septembre

A Radès:

Espérance ST 2 Koussaila Boualia 21′, Achraf Jabri 77′

ES Métlaoui 0

A Béja:

O Béja 1 Bechir Hosni 34′

S Tunisien 2 Amine Khemissi 17′, Amadou Ndiaye 49′

A Sousse:

Etoile du Sahel 2 Ghofrance Nawali 35′, Rayane Anane 65′

JS Kairouan 3 Idris Liouan 78′, Abddoulay Kanou (85’/SP), Amine Zairi 91′

Mercredi 17 septembre

Au Zouiten:

JS Omrane – C Africain Arb: Walid Mansri /VAR: Majdi Bellagha

A Bir Bouregba (à huis clos):

CS Bizertin – AS Gabès Arb: Houssem Ben Sassi /VAR: Hosni Neili

A Sfax:

CS Sfaxien – US Ben Guerdane Arb: Fraj Abdellaoui /VAR: Amir Loucif

A Zarzis:

ES Zarzis – US Monastir Arb: Aymen Nasri /VAR: Haythem Guirat

Jeudi 18 septembre:

Au Chtioui:

AS Marsa – AS Soliman Arb: Monatassar Belarbi /VAR: Sadok Selmi

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5

2. ES Zarzis 13 5 4 1 0 7 3 +4

3. Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7

4. Club Africain 10 5 3 1 1 6 3 +3

5. JS Kairouan 10 6 3 1 2 6 8 -2

6. ES Metlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2

7. US Monastir 7 5 1 4 0 5 3 +2

8. JS Omrane 7 5 2 1 2 4 4 0

9. CS Sfaxien 5 5 1 2 2 6 6 0

10. ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -7

11. USB Guerdane 5 5 1 2 2 3 3 0

12. CA Bizertin 5 5 1 2 2 2 4 -2

13.AS Gabès 5 5 1 2 2 2 5 -3

14. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2

15. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3

16. O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6