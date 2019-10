Yassine Ibrahim annonce sa démission de la présidence du parti Afak Tounes

Yassine Ibrahim a annoncé lundi soir sa démission de la présidence du parti Afaq Tounes, un des grands perdants dans les élections législatives selon les résultats préliminaires.

“Nous croyons au principe de la responsabilité en tant que pilier principal du parti et j’annonce aujourd’hui devant les militants du parti et de l’opinion publique ma démission de la direction du parti Afek Tounes”, a-t-il affirmé dans une déclaration rendue publique lundi soir dont l’agence TAP a reçu une copie.

Afek Tounes est un parti politique tunisien de tendance social-libérale fondé le 28 mars 2011.

Yassin Ibrahim a motivé sa décision par “l’échec de n’avoir pas pu réaliser les objectifs du parti à ce stade, pour de nombreuses raisons, y compris subjectives, liées à certaines options politiques, notamment le climat politique général et la montée des courants populistes et radicaux, à la lumière de l’échec retentissant du système de gouvernement à tous les niveaux, au plan moral en premier lieu, marqué par des pratiques honteuses telles que le flux de l’argent sale et la corruption”.

Ibrahim a souligné qu’il resterait “à la disposition du parti pour le soutien et la participation à la réflexion sur les prochaines étapes et les perspectives d’orientation libérale sociale en général dans le pays”.

Il a exprimé “sa pleine confiance dans les chances des militants de Afek Tounes et ses institutions pour effectuer les révisions nécessaires et se relancer afin de consolider son projet politique et sortir le pays de sa crise politique, économique et sociale “.

En proie à des dissensions internes lors de la dernière session parlementaire où son bloc avait été dissous après des conflits sur les orientations politiques à l’égard du gouvernement Youssef Chahed, le parti de Afek Tounes n’a obtenu aucun siège, selon les résultats préliminaires de sortie des urnes des légilstatives 2019, effectués par des instituts de sondage.