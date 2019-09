Législatives 2019 : 30 infractions électorales enregistrées, jusqu’à dimanche, à la Mannouba

Queleque 30 infractions élecorales ont été enregistrées, au niveau de la circonscription de la Mannouba , jusqu’à dimanche, soit au 16ème la campagne électorale pour les législatives 2019, selon le membre de l’Instance régionale des élections Ahmed Douik,

Les infractions relevées par l’instance sur 504 activités de propagande, sont réparties entre 17 infractions commises par des listes partisanes, 10 par listes indépendantes et 3 par des listes de coalition, a-t-il précisé dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ces dépassements ont porté sur le collage des affiches dans des endroits non autorisés et la non déclaration du mandataire financier et de la publicité politique menée sur les réseaux sociaux, à travers le recours à des pages sponsorisées.

” Deux crimes électoraux ont été égalelemnt enregistrés, durant cette campagne, dont le premier porte sur l’exploitation des enfants dans des actions de propagande et le collage des affiches sur les murs des établissement publics “, a-t-il dit, ajoutant que l’Instance régionale a adressé des avertissements aux représentants légaux des listes contrevenantes.

Douik a appelé les représentants des listes à faire preuve d’esprit de concurrence , à respecter autrui et les règles de la campagne électorale notant que des altercations ont eu lieu entre les bases de certains partis lors de leurs activités de campage.

Les deux listes de mouvement Ennahdha et Aich Tounsi ont été les plus actives, à travers l’organisation de plusieurs actions, au niveau de cette circonscription, laquelle compte 57 listes en lice, dont 26 listes partisanes, 20 listes indépendantes et 11 listes de coalition.