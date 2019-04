Ligue 2 : Programme de la 22e journée

Programme de la 22e journée de Ligue 2e de football professionnel qui aura lieu vendredi 3 mai à partir de 15h30.

Groupe A:

A la Marsa

AS Marsa – Olympique Béja

A Oued Ellil

AS Oued Elli – US Siliana

A Soliman

AS Soliman – ES Djerba

A Sfax

Sfax RS – EZ Zarzis

A médenine

O.Medenine – CS Korba

A Djerba Houmt Souk

AS Djerba – AS Ariana

Groupe B

A Ben Arous

SC Ben Arous – Jendouba Sports

A Menzel Bourguiba

SAM Bourguiba – AS Kasserine

A Hammam Sousse

ES Hammam-Sousse – SS Sfaxien

A Sfax (huis clos)

OC Kerkennah – CS Jebiniana

A Sidi Bouzid (huis clos)

Olympique Sidi Bouzid – ES Raddes

A Gafsa

EGS Gafsa – CS Chebba