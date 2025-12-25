Gabès : Report de l’examen de l’affaire en référé contre le GCT

La cinquième audience de l’affaire en référé intentée par la section régionale des avocats de Gabès visant la suspension de l’activité des unités polluantes du Groupe Chimique Tunisien (GCT) a été reportée au 8 janvier 2026.

Le président de la section, Mounir Amdouni a indiqué à l’Agence TAP que le comité de défense a demandé au tribunal de positionner les ministères de la santé et de l’environnement et l’Agence de protection de l’environnement, nouveaux intervenants de l’affaire, dans la partie plaignante, formulant l’espoir que le verdict serait prononcé le 8 janvier.

Des manifestants ont revendiqué le démantèlement des unités polluantes du GCT et le droit des habitants de la région à un environnement sain, lors d’un rassemblement de protestation observé en marge du procès.