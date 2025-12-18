Affaire Chawki Tabib : l’audience reportée

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire concernant l’ancien bâtonnier des avocats et ex-président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib.

Lors de l’audience tenue ce jour, la défense de Chawki Tabib a déposé un recours contestant la décision de la Chambre d’accusation ayant ordonné son renvoi devant la juridiction spécialisée dans les affaires de corruption financière. Les avocats ont également sollicité le report de l’audience dans l’attente de la décision sur ce recours.

La Chambre a accédé à cette demande et a fixé une nouvelle audience au mois de février prochain.