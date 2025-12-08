Tunisie : libération de l’étudiant Mohamed Jihad Mejdhoub après réduction de sa peine

La Cour d’appel de Tunis a ordonné, ce lundi 8 décembre, la libération de l’étudiant en médecine Mohamed Jihad Mejdhoub, après avoir réduit sa peine de prison de dix ans à deux ans, et la période de surveillance administrative de cinq ans à une seule année.

Arrêté en septembre 2023 à Kasserine alors qu’il attendait dans un café faute d’endroit où passer la nuit, il avait été interpellé par une patrouille sécuritaire puis poursuivi pour « intention de rejoindre un groupement terroriste ». Son arrestation, selon sa famille et l’association “Intersection”, aurait été motivée par son apparence physique, notamment sa barbe.

L’affaire a suscité un large élan de solidarité populaire et droits-de-l’hommiste, beaucoup estimant que le jeune étudiant a été victime d’une injustice. Sa libération marque ainsi un tournant important dans un dossier qui a profondément ému l’opinion publique.