Tunisie – Météo : Températures en baisse et pluies attendues sur plusieurs régions

Le ciel sera nuageux, vendredi soir, sur les régions du nord et du centre, avec possibilité de chute de pluies éparses. Les pluies seront, temporairement, orageuses et abondantes dans les zones côtières nord. Pour le reste des régions du pays, le temps sera passagèrement nuageux, d’après un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en baisse, et elles seront comprises entre 4 et 9 degrés aux hauteurs ouest du nord et du centre, et entre 10 et 14 degrés, ailleurs

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur ouest au sud, fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré à relativement fort dans le reste des régions. La vitesse du vent dépassera, temporairement, 60 km/h, sous forme de rafales, lors des orages. La mer sera très agitée.