Éthiopie : six morts dans la nouvelle flambée du virus Marburg

Une nouvelle flambée du virus Marburg en Éthiopie a déjà fait six victimes, selon l’agence de presse officielle qui a publié son dernier bilan le mercredi 24 novembre 2025. Les autorités sanitaires, en état d’alerte, surveillent de près la progression de ce virus hautement contagieux, classé parmi les fièvres hémorragiques les plus redoutables.

Apparue pour la première fois le 14 novembre, l’épidémie a rapidement évolué, avec 11 cas confirmés dont six décès et cinq patients encore pris en charge. Par mesure de précaution, 349 personnes ayant potentiellement été en contact avec les malades ont été placées en quarantaine, et 119 d’entre elles ont déjà pu sortir de l’isolement après une surveillance médicale.

Issu des chauves-souris frugivores, le virus Marburg se transmet par contact direct avec les fluides corporels ou des surfaces contaminées, et présente un taux de mortalité pouvant atteindre 88 %, en l’absence de vaccin ou de traitement spécifique. Les flambées précédentes sur le continent ont d’ailleurs montré une létalité très élevée, les décès survenant souvent une semaine après les premiers symptômes.