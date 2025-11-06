Tunisie : Prévisions météo du jeudi 6 novembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays ce jeudi 6 novembre 2025.

Pluies orageuses sur le nord et les hauteurs du centre-ouest

En fin de journée, les nuages deviendront progressivement plus denses sur l’extrême nord-ouest, donnant lieu à des pluies orageuses temporaires, parfois localement abondantes. Ces précipitations s’étendront graduellement aux autres régions du nord ainsi qu’aux hauteurs du centre-ouest.

Vent soutenu et mer agitée

Le vent soufflera du secteur sud, se montrant fort par moments près des côtes et faible à modéré ailleurs. Au cours de l’après-midi, il s’orientera au secteur nord sur le nord du pays.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord.

Températures en légère hausse

Les températures maximales enregistreront une légère hausse, oscillant entre 24 et 28°C sur la plupart des régions et autour de 22°C sur les hauteurs.