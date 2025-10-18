Perturbations météorologiques : l’Observatoire de la sécurité routière appelle à la prudence sur les routes

L’observatoire national de la sécurité routière a appelé samedi les usagers de la route à la prudence absolue, en raison des importantes perturbations météorologiques prévue ce samedi soir et demain dimanche.

Les conditions météorologiques indiquent une probabilité élevée de chute de fortes pluies pouvant provoquer des inondations et des difficultés de circulation dans les régions du sud, ainsi que dans le centre et le nord-ouest du pays, avec des chutes de grêle.

L’observatoire recommande aux conducteurs de voitures et de motos à réduire leur vitesse sur les routes, à augmenter la distance de sécurité, à vérifier leurs véhicules et à éviter toute tentative de traversée d’oueds ou de routes inondées.

Dans son communiqué, l’observatoire exhorte, également, les usagers de la route à allumer les phares et les piétons à faire preuve de vigilance et à rester éloignés des bords de la route.

De son côté, l’Institut National de la Météorologie avait indiqué dans un bulletin de suivi que les pluies se poursuivraient ce samedi dans les régions du sud, s’étendant par la suite au centre et au nord-ouest, où elles seront temporairement orageuses et parfois intenses dans certaines régions, accompagnées de chutes de grêle localisées et de vents violents dépassant temporairement les 80 km/h pendant des orages.