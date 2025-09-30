Football – JS Kairouan : Mourad Okbi, nouvel entraîneur

La JS Kairouanaise vient d’engager l’entraîneur Mourad Okbi à la barre technique de son équipe première de football en remplacement de Ghazi Gherairi.

Okbi tiendra les rênes du club de la capitale des aghlabides pour la 5e fois dont la dernière au cours de la saison 2020-2021.

La JSK avait, rappelle-t-on, annoncé plus tôt la résiliation à l’amiable du contrat de l’entraîneur Ghazi Ghrairi.

Ghrairi avait pris les rênes de l’équipe première en été dernier, peu après la montée du club en Ligue 1 du football professionnel.

Depuis le début de la saison 2025-2026, il avait enregistré avec l’équipe 3 victoires, 1 match nul et 4 défaites, plaçant la JSK à la 9e position avec 10 points.