Football – Ligue 1 (7e journée) : Les résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:
Samedi 20 septembre
A Kairouan :
JS Kairouan 1 Abdullay Kanou 11′
ES Zarzis 4 Stanley Oguh 13′, Innocent Nshuti 19′, Moomen Rahmani 27′, Stanley Oguh 40′
A Gabès :
AS Gabès 0
CS Sfaxien 0
Dimanche 21 septembre
A Metlaoui :
ES Metlaoui – C.Africain arb : Hamza Jaied (VAR : Fraj Abdellaoui)
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane – JS Omrane arb : Amir Ayadi (VAR : Montassar Belarbi)
Mercredi 24 septembre
A Radès :
Espérance de Tunis – O. Béja arb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)
Au Bardo :
Stade Tunisien – AS Marsa arb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)
A Menzel Bourguiba :
AS Soliman – Etoile du Sahel arb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)
A Monastir :
US Monastir – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak).
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. ES Zarzis 16 7 5 1 1 11 5 +6
2. S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5
3. Club Africain 13 6 4 1 1 9 3 +6
4. Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7
5. US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3
6. JS Kairouan 10 7 3 1 3 7 12 -5
7. CS Sfaxien 9 7 2 3 2 8 7 +1
8. CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1
9. ES Metlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2
10. AS Marsa 7 6 2 1 3 4 5 -1
11. JS Omrane 7 6 2 1 3 4 7 -3
12. AS Gabès 6 7 1 3 3 2 8 -6
13. ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1
14. USB Guerdane 5 6 1 2 3 4 5 -1
15. AS Soliman 4 6 1 1 4 1 5 -4
16. O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6