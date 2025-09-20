Football – Ligue 1 (7e journée) : Les résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:

Samedi 20 septembre

A Kairouan :

JS Kairouan 1 Abdullay Kanou 11′

ES Zarzis 4 Stanley Oguh 13′, Innocent Nshuti 19′, Moomen Rahmani 27′, Stanley Oguh 40′

A Gabès :

AS Gabès 0

CS Sfaxien 0

Dimanche 21 septembre

A Metlaoui :

ES Metlaoui – C.Africain arb : Hamza Jaied (VAR : Fraj Abdellaoui)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – JS Omrane arb : Amir Ayadi (VAR : Montassar Belarbi)

Mercredi 24 septembre

A Radès :

Espérance de Tunis – O. Béja arb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)

Au Bardo :

Stade Tunisien – AS Marsa arb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)

A Menzel Bourguiba :

AS Soliman – Etoile du Sahel arb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)

A Monastir :

US Monastir – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak).

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. ES Zarzis 16 7 5 1 1 11 5 +6

2. S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5

3. Club Africain 13 6 4 1 1 9 3 +6

4. Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7

5. US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3

6. JS Kairouan 10 7 3 1 3 7 12 -5

7. CS Sfaxien 9 7 2 3 2 8 7 +1

8. CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1

9. ES Metlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2

10. AS Marsa 7 6 2 1 3 4 5 -1

11. JS Omrane 7 6 2 1 3 4 7 -3

12. AS Gabès 6 7 1 3 3 2 8 -6

13. ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1

14. USB Guerdane 5 6 1 2 3 4 5 -1

15. AS Soliman 4 6 1 1 4 1 5 -4

16. O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6