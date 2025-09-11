France en crise : dette record, chômage en hausse et colère sociale

La France traverse actuellement une phase de turbulences multiples, où les difficultés économiques se mêlent aux tensions sociales et politiques. Depuis la pandémie de COVID-19, aggravée par la guerre en Ukraine, le pays peine à relancer sa croissance, freinée par une inflation persistante, un chômage en hausse et une dette publique qui dépasse les 110 % du PIB.

Les restructurations dans l’industrie, la distribution et même le secteur technologique se traduisent par des milliers de suppressions d’emplois, accentuant l’inquiétude des ménages et la défiance envers l’avenir. Dans ce climat fragile, les réformes controversées et les politiques budgétaires restrictives alimentent un profond ressentiment populaire, comme en témoignent les mobilisations massives et la montée de mouvements contestataires tels que « Bloquons Tout ».

Face à une confiance érodée dans les institutions et à une démocratie mise à l’épreuve, la France se trouve à un tournant critique, où les choix politiques et économiques des prochains mois seront déterminants pour sa stabilité et sa cohésion sociale.