Offensive iranienne : quels missiles ont visé Israël lors des frappes de ce soir ?

Dans la nuit du 15 juin, l’Iran a intensifié son offensive contre Israël en lançant une salve massive de missiles balistiques, franchissant ainsi un nouveau seuil dans l’escalade militaire.

Plusieurs dizaines de projectiles ont visé des villes stratégiques telles que Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa. Quatre types de missiles ont été identifiés : le Ghadr-110, capable d’atteindre Israël avec une portée de 1 800 à 2 000 km ; l’Emad, une version perfectionnée du Shahab-3 avec une meilleure précision ; le Kheibar Shekan, à propulsion solide et doté d’une ogive manœuvrable particulièrement difficile à intercepter ; et enfin le Fattah-1, missile hypersonique atteignant des vitesses supérieures à Mach 13. L’Iran a opté pour une tactique de saturation, combinant différentes portées, types de propulsion et systèmes de guidage afin de déstabiliser les défenses israéliennes et maximiser les impacts. Parallèlement, des drones volant à basse altitude ont servi à brouiller les systèmes radar adverses. Malgré la mobilisation des dispositifs antimissiles israéliens — Arrow, Dôme de fer, David’s Sling — appuyés par les forces américaines, certaines frappes ont atteint leurs cibles.

Cette nouvelle démonstration de force illustre la montée d’une confrontation technologique où les échanges ponctuels laissent place à une campagne balistique continue aux conséquences régionales potentiellement dévastatrices.