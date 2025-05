Tunisie : Coupure d’électricité samedi à Gabès et dimanche à Sousse

Une coupure du courant électrique est enregistrée, samedi et dimanche 17 et 18 mai, dans les disctricts de Sousse ville et Gabès, a annoncé la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) précisant que cette coupure s’inscrit dans le cadre de l’entretien de son réseau de distribution d’électricité.

A Gabès, le courant électrique restera coupé samedi de 8h00 à 13h00 au niveau d’une partie de la zone Sidi Boulbaba, quartié de la Médina, et une partie de la rue Ambre et de la rue Tahar Dbia.

Dans le gouvernorat de Sousse, la coupure aura lieu dimanche de de 8h00 à 13h00, au niveau du quartier Ghedrane et la cité l’aéroport.

Le rétablissement du courant électrique se fera progressivement selon l’avancement des travaux et sans préavis, à précisé la STEG.