Le ministère de la Justice dément les informations sur des prétendus actes de torture sur un détenu

Le ministère de la Justice a démenti, dimanche les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant des prétendus actes de torture sur un détenu dans une prison à Bizerte. Le département a affirmé que toute personne impliquée dans la diffusion de ces rumeurs sera poursuivie en justice.

Dans un communiqué, le ministère précise que le parquet près le tribunal de première instance de Bizerte a convoqué vendredi le détenu pour vérifier les allégations de torture. Ce dernier a été examiné, minutieusement, par un représentant du ministère public, qui a conclu à l’absence de toute trace de violence sur son corps.

De son côté, l’Inspection générale des prisons et de la rééducation a immédiatement mené son enquête. Elle a écouté toutes les parties concernées et n’a pu établir aucune preuve de mauvais traitement infligé au détenu, selon la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte samedi 3 mai. Un juge d’instruction, et un représentant du ministère public se sont rendus à la prison pour examiner le détenu concerné. Ils ont entrepris les procédures nécessaires prévues par la loi (examens et auditions) avant de confirmer l’absence de toute trace de violence sur le corps du détenu.

Le ministère précise, dans son communiqué, que la photo diffusée sur les réseaux sociaux n’est pas celle du détenu en question. La photo date, en effet, de 2017 et a été prise dans un autre pays.

Le département réaffirme son attachement aux principes des droits de l’homme et aux standards internationaux en matière de traitement des détenus et se dit ouvert à tous les mécanismes de contrôle qui garantissent les droits des prisonniers et luttent contre l’impunité en cas de violations établies.

Selon une publication attribuée à une avocate et publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux, un jeune homme de 19 ans, aurait été victime de mauvais traitement pendant sa détention à la prison de Bizerte. L’Organisation contre la torture en Tunisie, s’est saisie de l’affaire et a appelé le parquet à ouvrir une enquête urgente et transférer le détenu à l’hôpital.