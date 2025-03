Tunisie : Prévisions météo du vendredi 21 mars 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du vendredi 21 mars 2025 sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Les vents, de secteur Est, souffleront fortement près des côtes et dans le sud, où ils provoqueront des tourbillons de sable réduisant la visibilité horizontale. Ailleurs, ils seront d’intensité modérée.

La mer sera très agitée, devenant localement agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures connaîtront une légère hausse, oscillant entre 16 et 22 degrés au nord, au centre et au sud-est, entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions, et atteignant jusqu’à 33 degrés à l’extrême sud.