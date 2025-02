Football – Ligue 1 : Le C.Africain et l’US Monastir en déplacement périlleux

La 19e journée de la Ligue 1 s’ouvre ce mardi par le match CA Bizertin-Stade Tunisien, et se poursuivra mercredi et jeudi avec au programme des affiches passionnates aussi bien en haut qu’en bas du tableau.

Les yeux seront braqués mercredi sur le complexe sportif de Zarzis où les locaux (5e, 35 points)accueilleront le dauphin clubiste (37 points), dans un match qui s’annonce disputé entre deux équipes cherchant à accentuer la pression sur le leader espérantiste.

Les hommes de Anis Boujelbène espère à cette occasion renouer avec la victoire après leur défaite face à l’ES Metlaoui pour se repositionner parmi le trio de tête. Une mission qui s’annonce difficile pour l’ES Zarzis malgré l’avantage du terrain, face à un adversaire qui vise à décrocher son 11e succès en championnat et le 4e en déplacement pour conforter sa place en haut du classement.

De son côté, l’Espérance de Tunis, leader avec 39 points, tentera de remporter sa 12e victoire de la saison à l’occasion de la réception de l’ES Metlaoui (8e, 25 points), à Radès, dans un match qui se déroulera devant des tribunes vides en raison du huis clos imposé à ses supporters.

La mission semble à la portée des “sang et or” en très bonne forme en ce moment après quatre victoires de suite qui leur ont valu jusqu’ici la meilleure ligne offensive de la compétition avec 31 buts, mais la formation de Metlaoui, qui a maintenu la dragée haute face aux équipes de tête, reste capable de créer la surprise et compliquer la tache de son adversaire.

L’US Monastir, 3e avec 36 points, sera à son tour en déplacement difficile chez l’US Ben Guerdane, 12e avec 15 points. Après avoir réussi son premier défi à la tête de l’équipe ussémiste avec une large victoire 5-0 contre l’AS Gabès, l’entraîneur Faouzi Benzarti espère enchaîner les succès pour maintenir son club dans la course au titre.

En revanche, l’Union de Ben Guerdane traverse une période de transition et cherche à décrocher sa première victoire depuis la dixième journée sous la houlette de son nouvel entraîneur, Jamel Khecharem, qui vient de succéder à Mohamed Ali Maâlej, afin de s’éloigner de la zone dangereuse, bien que le club soit privé du soutien de ses supporters en raison du huis clos.

Au stade olympique de Sousse, l’Etoile du Sahel, 4e avec 36 points, espère poursuivre sa belle dynamique sous la direction de son entraîneur Mohamed Mekacher, en visant sa cinquième victoire consécutive et sa dixième en 11 matches, pour confirmer son retour en force dans la course pour le titre. Le club recevra l’AS Soliman, 13e avec 15 points, qui espère à son tour, stopper l’hémorragie des points après deux revers consécutifs pour éviter que le doute s’installe au sein du groupe.

Le Stade Tunisien, 6e avec 35 points et champion de la première phase, se rendra au stade 15 octobre pour affronter le CA Bizertin, 11e avec 16 points, avec l’objectif de retrouver l’équilibre et d’arrêter la série de points perdus, après une défaite contre l’Espérance de Tunis (0-1) et des nuls face au S.Gabésien (1-1) et l’ES Métlaoui (0-0).

Le club du Bardo espère aussi revenir dans les trois premières places et retrouver la confiance avant la finale de la Supercoupe de Tunisie face à l’Espérance de Tunis, ce dimanche à Radès. Il devra cependant faire face à équipe bizertine en regain de forme, après avoir remporté ses deux derniers matchs et qui espère poursuivre sur cette lancée pour conforter prématurément sa place parmi l’élite.

Les trois autres matches opposeront des équipes du bas du tableau dont le principal enjeu est la lutte pour sortir de la zone rouge. L’AS Gabès, 14e avec 14 points, recevra l’US Tataouine, lanterne rouge (7 points), dans un match à quitte ou double. L’EGS Gafsa, 15e avec 9 points, tentera de remporter sa troisième victoire de la saison et se rattraper après deux revers de suite, à l’occasion de la réception du CS Sfaxien, 7e avec 25 points, toujours instable au niveau des résultats. Enfin, la JS Omrane, 10e avec 18 points, visera sa première victoire depuis le 26 octobre dernier lorsqu’elle recevra l’Olympique de Beja, 9e avec 24 points, qui espère lui aussi conforter sa place en milieu du tableau.

Le programme :

Mardi 11 février

A Bizerte :

CA Bizertin – Stade Tunisien

Mercredi 12 février

A Zarzis :

ES Zarzis – Club Africain

A Radès (à huis clos) :

Espérance de Tunis – ES Metlaoui

A Gafsa :

EGS Gafsa – CS Sfaxien

Jeudi 13 février

A Gabès :

AS Gabès – US Tataouine

A Ben Guerdane (à huis clos) :

US Ben Guerdane – US Monastir

A Sousse :

Etoile du Sahel – AS Soliman

Au Zouiten :

JS Omrane – O. Béja