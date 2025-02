Israël s’apprête à libérer 183 prisonniers palestiniens dans un nouvel échange

Israël prévoit de libérer ce samedi 8 février 2025 un total de 183 prisonniers palestiniens en échange de trois otages israéliens, selon l’armée israélienne et le mouvement Hamas. Parmi les détenus libérés, 111 sont originaires de Gaza et ont été arrêtés durant la guerre, tandis que 18 purgent des peines de réclusion à perpétuité. Cette libération s’inscrit dans le cadre de la cinquième phase de la première étape de l’accord de cessez-le-feu à Gaza et de l’échange de prisonniers conclu entre les parties. Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont dévoilé l’identité des trois otages israéliens qui seront libérés. De son côté, le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a confirmé avoir reçu officiellement la liste des prisonniers palestiniens concernés par cette libération. Avec cette nouvelle vague d’échanges, entamée depuis le 19 janvier dernier, le Hamas aura remis 16 Israéliens et 5 ressortissants thaïlandais en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël.