Suicide chez les jeunes : comment l’art peut sauver des vies

Le docteur en psychologie, Mehrez Bouziane, a révélé une baisse de plus de 50 % du taux de suicide chez les enfants et une diminution de plus de 80 % des récidives après une première tentative, grâce à l’implantation de 13 ateliers inspirés de la méthode Arno Stern dans plusieurs lycées tunisiens. Cette approche thérapeutique repose sur l’expression artistique comme moyen de prévention contre le suicide, en créant un espace sécurisé et sans jugement, où l’enfant peut s’exprimer librement. Selon le chercheur, un enfant qui dessine, écrit ou crée ne peut pas envisager de mettre fin à ses jours. Il souligne également que la perception du concept de la mort évolue avec l’âge : avant 12 ans, l’enfant l’associe encore aux aspects positifs de la vie, tandis qu’après cet âge, la pression psychologique peut altérer cette perception et favoriser les comportements suicidaires. La correction de cette image erronée de la mort, combinée à l’usage du médium artistique, se révèle être une solution efficace pour prévenir le suicide chez les adolescents.